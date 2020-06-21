شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض تحديد مصير أجانب الفريق في الموسم المقبل لحين وصول عروضا رسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك علي عدم تحديد مصير أجانب الفريق الرباعي سواء بالبقاء او الرحيل في الموسم المقبل، لحين وصول عروضا رسمية لأي منهم ، وكشف مصدر داخل إدارة الكرة بالنادي ان الزمالك كان استقر علي بقاء الثلاثي اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد اوناجم في الموسم المقبل، مع تسويق الكونغولي كاسونجو، الا انه عقب اقتراب التعاقد مع الثنائي اري بابل لاعب اول أغسطس الانجولي وحمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي، فان إدارة الزمالك أصبحت مطالبة بالاستغناء عن لاعب اخر علي اقل تقدير مع كاسونجو، ولم تحدد إدارة النادي اللاعب الذي سيرحل مع كاسونجو وتم تأجيل الامر لحين وصول عروضا رسمية في ظل الانباء التي ترددت عن تلقي اشرف بن شرقي عرضا تركيا واخر فرنسيا فيما تلقي اوناجم عرضا من النصر السعودي.

في نفس السياق كشف مصدر مقرب من التونسي حمزة المثلوثي قائد الصفاقسي التونسي والمرشح بقوة للانضمام الي الزمالك ، ان اللاعب تلقي مؤخرا عرضا شفويا من احد أندية الدوري التركي وهو السبب في تأخر توقيع عقود انضمامه للزمالك رغم اتفاق الطرفين علي كافة تفاصيل وبنود التعاقد المقرر ان يبدأ في الموسم المقبل عقب انتهاء تعاقد اللاعب مع فريقه الصفاقسي التونسي بنهاية الموسم الحالي، وينتظر اللاعب وصول عرضا رسميا من الدوري التركي قبل التوقيع رسميا للزمالك للبت فيه حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة احتراف أوروبية في المقام الأول.

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فيما كشفت صحيفة "Africa top sports " الجنوب أفريقية عن تفاصيل الاتفاق بين الزمالك وحمزة المثلوثي، بشأن تفاصيل التعاقد الشخصية بين الطرفين، والراتب الذى سيتقاضاه بعدما اتفق اللاعب مع إدارة الزمالك على التوقيع على عقد مدته ثلاث سنوات، وستكون إجمالى قيمة العقد براتب 2 مليون دولار.

وأكد مصدر أن اللاعب يحق له الانضمام إلى تدريبات الزمالك بداية من يوليو المقبل فى حال الحصول على توقيعه رسميا، وفقا لما تردد مؤخرا، موضحا أن عقد المثلوثى مع الصفاقسى ينتهى 30 يونيو الجارى ويحق للاعب الانضمام لأى نادٍ رسميا بداية من 1 يوليو، ويتواجد حاليا المثلوثى مع منتخب تونس فى المعسكر الودى المقام حاليا بتونس.