شكرا لقرائتكم محمد شبانة: إدارة الأهلي تجاهلت ابلاغ حسام عاشور بموعد المسحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف "اليوم السابع "أن إدارة الأهلي تجاهلت ابلاغ حسام عاشور بموعد المسحة التي تم اخذها من اللاعبين اليوم الأحد للتأكد من عدم اصابتهم بكورونا ، فى إطار التجهيز لعودة الفرق لإسئتناف مباريات الدوري الممتاز فى 25 يوليو المقبل بناء على تصريحات وزير الرياضة اشرف صبحي.

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وتابع شبانة عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات اليوم السابع أن علاقة الأهلي بحسام عاشور انتهت رغم عدم انتهاء الموسم، على خلفية الخلاف الذي نشب بين الطرفيين بسبب مباراة اعتزاله، في الوقت الذي يقترب حسام عاشور من الانتقال لاحد اندية الدوري السعودي بعد تراجع اللاعب عن اتمام انتقاله للزمالك في اللحظات الأخيرة.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.