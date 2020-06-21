شكرا لقرائتكم علاء إبراهيم: تجربة فايلر حتى الآن مع الأهلى عادية ومفيش مشكلة يمشى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء إبراهيم مهاجم الأهلى والمصرى وبتروجت السابق، أن تجربة السويسرى رينيه فايلر مدرب النادى الأهلى حتى الآن عادية ولم يغير أي شيء.

وقال علاء إبراهيم نجم الأهلى السابق في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس1: أن تجربة فايلر حتى الآن مع الأهلى عادية ومنتظرين تحقيق بطولة أفريقيا، لأنه حتى الآن لا يمكن أن نقيمه ولم يغير أي شيء في الأهلى ومفيش مشكلة يمشى.

وتابع نجم الاهلى السابق: أن تحقيق الفوز في 16 مباريات في الدورى طبيعى من الأهلى، ولم أرى أي تغيير كبير في طريقة اللعب، ومواجهة صن داونز ذهابا وإيابا في بطولة أفريقيا هي الأفضل لفايلر حتى الآن، على الرغم من التأهل بصعوبة أمام الهلال السودانى.

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وأوضح علاء إبراهيم، أن الأهلى والزمالك أفضل تعاقدات وتقييم المدرب يكون في بطولة أفريقيا، وهو ما يجعل كارتيرون متميز وناجح بكل المقاييس، والدليل شغله في وادى دجلة ومازيمبى والزمالك.

وأكد علاء إبراهيم، "أنه فضل الأهلى عن الزمالك والإسماعيلى والمصرى، بعدما تألقت في صفوف المنيا، والألمانى هولمان هو من طلبنى للأهلى ولكن هرب قبل نهاية الموسم، وجاء تسوبيل الذى رفض التعاقد قبل أن يرانى في مباراة المنيا أمام الأهلى، والحمد لله سجلت هدفا وقدمت مستوى كبير أمام الأهلى، لذلك اقتنع بى ووقعت 5 سنوات مقابل 50 ألفا في الموسم عام 1998".