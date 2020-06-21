نادي بالدوري رفض "المسحات الطبية المجانية".. وأعلن انسحابة.. والجبلاية يمهله أسبوعًا وإلا الهبوط

أعلن نادى مصر انسحابه رسميا من الدورى الممتاز، ورفضه استكمال الموسم الحالى، فى خطاب رسمى ارسله إلى اتحاد الكرة اليوم الأحد.

وكشف مصدر مسئول فى الجبلاية، أن اتحاد الكرة سيمهل نادى مصر أسبوعا للتراجع عن قراره، وإلا ستطبق عليه اللائحة وسيتقرر هبوطه للدرجة الرابعة، مضيفا أن هذا القرار سيطبق على كل الأندية التى تفكر فى الانسحاب مهما كان عددها أو اسمها. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وسبق أن نشر نادي مصر بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، بشأن مصير مشاركة الفريق في الدوري الموسم الحالي في حالة استكماله، وكذلك بشأن المسحات المجانية التي قررها اتحاد الكرة لاندية الدوري بداية من اليوم استعدادا لعودة النشاط.

وكتب نادي مصر علي صفحته: قرر نادي مصر تأجيل التدريبات الجماعية (لأجل غير مسمي) كما قرر أن لا يشارك في المسحات الطبية المجانية الخاصة باتحاد كرة القدم ويوصي بالتبرع بها لمن هم في حاجة إليها.

وتوقف النشاط الكروى فى مصر منذ أواخر مارس الماضى فى اعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعلن السلطات مؤخرا عودة الأنشطة الرياضية ومنها الدورى الممتاز الذى من المنتظر أن يستأنف أوائل أغسطس القادم.

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فيما تعترض بعض الأندية على عودة النشاط ، بداعى التكاليف المالية الضخمة التى ستتحملها جراء الاحتياطات الوقائية، لتتدخل الجهات العنية وتؤكد تحمل تكاليف المسحات التى ستجرى لكل الأندية، وكان نادى اف سي مصر هو أول من أعلن رسميا رفضه استكمال الدورى وقرر الانسحاب فى هطاب رسى وصل الجبلاية منذ ساعات.

ومن جهته أكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الجبلاية سوف تعلن خلال أيام موعد نهاية بطولة الدورى، قائلا، "حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات يعكف على وضع مواعيد المسابقة بالتشاور مع الاتحاد الأفريقى الكاف فى ظل وجود مباريات للأندية المصرية فى دورى الأبطال والكونفدرالية، وخلال أيام سوف يعلن موعد نهاية مسابقة الدوري".

وأضاف وليد العطار، "ليس لدينا أى أزمات كل أمر نتعرض له لدينا له خطة، فى البداية قالوا اجتماع أندية الدورى مع اتحاد الكرة سيكون بالتصويت لحسم المسابقة ولم يحدث هذا قرار دولة لم نناقشه بل ناقشنا سبل العودة، وقمنا بإجراء مسحات كورونا رغم تلميح البعض أننا سنواجه أزمة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية على الصعيد الطبى ولم يحدث ذلك، بعض الأندية طلبت أن تكون المسحة على نفقة الاتحاد وحدث بالفعل للحفاظ على سلامة كافة أطراف اللعبة ولا أتفهم موقف بعض الفرق التى أجرتها على حساب دون داع "

وعن مشكلة عودة الأجانب، قال المدير التنفيذى للجبلاية، "أبلغنا الأندية فى حال وجود أى مشكلة مع أى لاعب أجنبى يتم إخطارنا وسوف يتم التنسيق مع وزارة الطيران المدنى وسيتم بحث سبل عودته للقاهرة قبل موعد بداية التدريبات لفريقه"