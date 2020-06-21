دي يونج لاعب وسط برشلونة يغيب عن الملاعب للإصابة

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من المتوقع أن يغيب فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة عن مباراة فريقه المقبلة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في مواجهة أتليتيك بيلباو هذا الأسبوع بعد أن قال بطل إسبانيا في بيان يوم الأحد إن لاعبه الهولندي الدولي أصيب في ربلة الساق اليمنى.
وغاب دي يونج عن تعادل فريقه بدون أهداف مع إشبيلية يوم الجمعة الماضي وهو ما قلص فرص الفريق القطالوني في الاحتفاظ بلقب الدوري في حين قال كيكي سيتين مدرب برشلونة قبل المباراة إنه قرر إراحة اللاعب على سبيل الحذر والاحتياط.
وتبين أن الإصابة أكثر خطورة مما اعتقد وأصدر النادي تقريرا طبيبا يوم الأحد قال فيه إن اللاعب لم يتمكن من التدرب مع زملائه لكنه لم يذكر موعدا لعودة اللاعب المتوقعة لصفوف الفريق من جديد بعد التعافي.
وينفرد برشلونة بصدارة الترتيب في الدوري الإسباني متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المطارد المباشر والذي سيكون بوسعه التقدم للصدارة إذا فاز في وقت لاحق من يوم الأحد على ريال سوسيداد لأنه يتفوق في سجل المواجهات المباشرة بين العملاقين.
وبعد مواجهة بيلباو الثلاثاء المقبل سيحل برشلونة ضيفا على سيلتا فيجو المتعثر قبل مواجهته الكبيرة التالية في ملعبه أمام أتليتيكو مدريد الثالث في الترتيب يوم الأربعاء التالي.
وكان دي يونج انضم إلى برشلونة قادما من أياكس أمستردام الهولندي في العام الماضي مقابل 75 مليون يورو (83.81 مليون دولار) وشارك في 27 من 30 مباراة خاضها حامل اللقب في الدوري هذا الموسم.
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