الامارات | الكشف عن نتائح مسحة "كورونا" الأولى للاعبي بيراميدز المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن نتائح مسحة "كورونا" الأولى للاعبي بيراميدز المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز المصري لكرة القدم أن نتيجة المسحة الأولى التي خضع لها جميع أعضاء الفريق والنادي جاءت سلبية بالكامل ولا توجد أي حالات لفيروس كورونا على الإطلاق.

وقال هاني سعيد في بيان رسمي اليوم الأحد إن جميع أفراد النادي سواء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبون وكذلك العمال وكل من له علاقة بفريق الكرة وتدريباته اليومية، خضع للمسحة الأولى أمس السبت، تحت إشراف أفضل المعامل التي تعاقد معها النادي، وأظهرت النتائج سلبيتها تماما.

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وأضاف المدير الرياضي أن الفريق وجميع أعضاء النادي سوف يخضعون للمسحة الثانية طبقا للبروتوكول الذي حددته اللجنة الطبية باتحاد الكرة لجميع الأندية، يوم الأربعاء المقبل بمقر النادي بالدفاع الجوي، على أن يستأنف فريق الكرة تدريباته مرة أخرى بداية من الخميس في ضوء نتيجة المسحة الثانية.

يذكر أن الدوري المصري متوقف منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، وتعتزم وزارة الرياضة المصرية واتحاد الكرة استئناف الدوري يوم 25 يوليو المقبل.

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