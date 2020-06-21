الامارات | بالفيديو.. الأسطورة أحمد راضي يتمنى حسن الخاتمة ودعاء الناس له عقب وفاته

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الأسطورة أحمد راضي يتمنى حسن الخاتمة ودعاء الناس له عقب وفاته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأسطورة الكرة العراقية أحمد راضي الذي وافته المنية اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من اعلان إصابته، تحدث فيه الراحل عما يتوقع أن يقال عليه عقب وفاته.

وظهر أحمد راضي في أحد البرامج وقامت المذيعة بتوجيه سؤال له حول صورة له مكتوب عليها "الراحل أحمد راضي"، حيث لم يتمالك النجم العراقي نفسه من الضحك في بداية السؤال قبل أن يرد بهدوء كما اعتاد الظهور دائماً، وقال: "الانسان يعمل طوال حياته لكي يقال عليه بقدر عمله في الدنيا، وهو ما أسعى إليه، واريد ان الاقي ربي وانا مستعد لهذا اللقاء" متمنياً أن ينال حسن الخاتمة ودعاء الناس له عقب وفاته".

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