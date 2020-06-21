شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة: ايفرتون (0) – (0) ليفربول.. «ديربي الميرسيسايد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف الان فريق ايفرتون، نظيره ليفربول في مواجهة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب جوديسون بارك، في مباراة «ديربي الميرسيسايد»

ويجلس النجم المصري محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول، ولم يضعه يورجن كلوب في التشكيل الاساسي بسبب عودته مؤخرًا من إصابة قد تعرض لها في التدريبات الأخيرة.

ويتصدر نادى ليفربول البطولة بفارق ثمانى نقاط عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتى والذى يحتل المركز الثانى برصيد 47 نقطة، فيما يتصدر الفريق الإنجليزى البريميرليج 55 نقطة ويقترب بشدة من حصد بطولة الدورى الممتاز الإنجليزى.

واليكم الوصف التفصيلي للمباراة:

بداية المباراة:

ق4 هجمه لصالح ايفرتون تنتهي برمية تماس بعد تشتيت الدفاع

ق 8 هجمة لصالح ايفرتون والحكم يحتسب لمسة يد على ايوبي داخل منطقة جزاء الريدز

ق10 مينامينو يسدد كرة تذهب اعلى مرمى ايفرتون

ق 12 مخالفة لفريق ليفربول

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ق 12 أرنولد يسدد الضربة الحرة خطأ وتذهب الى ركلة مرمى

ق 20 تسلل علي فريق ليفربول

ق 22 توقف المباراة لتناول المياه