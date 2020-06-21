شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لحسم تجديد تعاقد «الدرع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع مسؤولو نادي الزمالك بنجم الفريق الأول لكرة اليد، يحيى الدرع، لتجديد عقده بداية من الموسم المقبل. وكشف مصدر داخل النادي ان المفاوضات تعثرت مع اللاعب عقده نهاية الموسم الجاري، وفي طريقها للحسم الايام المقبلة. ويسعى نادي الزمالك للحصول على توقيع اللاعب الذي يعتبر من أهم نجوم منتخب مصر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 53,758

تعافي 14,327

وفيات 2,106

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