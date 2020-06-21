شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. تعرف على تشكيل ليفربول أمام إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن يورجن كلوب تشكيل ليفربول لمواجهة إيفرتون، في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام بملعب جوديسون بارك. وشهد التشكيل غياب النجم المصري محمد صلاح عن التشكيل الأساسي وجلوسه احتياطيا. وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: حراسة المرمى: أليسون. الدفاع: أليكس أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – جيمس ميلنر. الوسط: جوردان هندرسون – فابينيو – نابي كيتا. الهجوم: مينامينو – ساديو ماني – فيرمينو. Advertisements فينا جاءت مقاعد بدلاء ليفربول كالآتي: أدريان – فينالدوم – ديان لوفرين – جو جوميز – تشامبرلين – محمد صلاح – أوريجي – إيليوت – ويليامز. الوضع في مصر

اصابات 53,758

تعافي 14,327

وفيات 2,106

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