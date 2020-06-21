شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يحدد موعد استئناف الاتحاد السكندري التدريبات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، موعد استئناف تدريبات الفريق، رغم اعتراضه على قرار استكمال بطولة الدوري للموسم الجاري.
وصرح يوسف، عبر إذاعة أون سبورت: «سنجري مسحة طبية الاثنين ثم مسحة يوم السبت، ومن يوم الأحد المقبل،نبدأ التدريبات وفقا للبروتوكول الذي أرسله اتحاد الكرة لنا ويسمح بإقامة التدريبات بعد 24 ساعة من موعد المسحة الثانية».
وعن عودة الدوري قال: «لا نعرف موعد عودة الدوري، يوم 25 يوليو ليس موعدا نهائيا».
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