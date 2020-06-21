بيولي يعلن انتهاء موسم موساكيو مع ميلان بسبب الإصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

أعلن المدير الفني لميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي، اليوم الأحد، عن انتهاء موسم المدافع الأرجنتيني ماتيو موساكيو مع الفريق بسبب الإصابة، حيث سيخضع اللاعب لجراحة في كاحل القدم اليسرى خلال الأيام المقبلة بمدينة برشلونة.



وجاءت تصريحات بيولي خلال المؤتمر الصحافي عشية مواجهة فريقه أمام ليتشي على ملعب فيا ديل ماري، ضمن الجولة الـ27 من "السيري آ" في أول ظهور للفريق بالدوري منذ التوقف الإجباري بسبب جائحة كورونا.

وقال في هذا الصدد "للأسف، أعتقد أن الموسم قد انتهى بالنسبة لموساكيو. لقد تعايش لفترة طويلة مع مشكلة لم يعد قادراً على التعامل معها".

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وخاض صاحب الـ29 عاماً 18 مباراة فقط مع الفريق اللومباردي هذا الموسم بسبب مشاكل في كاحله الأيسر، وقرر في النهاية لقاء الطبيب رامون كوجات، المتخصص في هذا النوع من الجراحات، في المدينة الكاتالونية، للتخلص من هذه الآلام.

ومن المنتظر أن يشغل المدافع الدنماركي سيمون كيير، المنضم للفريق على سبيل الإعارة من إشبيلية الإسباني، مركز زميله الأرجنتيني، لاسيما بعد المستوى المميز الذي ظهر به الأسبوع الماضي في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس.

كما تحدث بيولي خلال المؤتمر عن حالة النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي يسير في برنامجه العلاجي بشكل طيب، بعد إصابته العضلية التي تعرض لها بنهاية مايو الماضي.

وأوضح "حالة إبرا أفضل، ولكني أعتقد أنه سيخضع لفحص طبي آخر هذا الأسبوع. حالته أفضل، ويعمل بشكل فردي، ولكنه يؤدي برنامجه بتفان كبير". ويحتل "الروسونيري" المركز التاسع برصيد 36 نقطة، وما زالت آماله قائمة في إنهاء الموسم بأحد المقاعد الأوروبية، مع تبقي 12 جولة على نهاية الموسم.