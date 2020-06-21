شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأت في تشكيل ليفربول بمباراة اليوم ضد إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020 أعلن يورجن كلوب، تشكيل ليفربول لمباراة ديربي الميرسيسايد ضد نادي إيفرتون ضمن لقاءات الجولة 30 من الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2019-2020.

ويدخل ليفربول تلك المباراة وهو يحتل صدارة البريميرلييج برصيد 82 نقطة وبفارق 22 نقطة كاملة عن صاحب المركز الثاني وحامل اللقب نادي مانشستر سيتي حيث يمتلك السيتزن 60 نقطة في رصيده. Advertisements وشهد تشكيل الريدز مفاجأة من العيار الثقيل بجلوس النجم المصري محمد صلاح على دكة البدلاء بسبب عدم جاهزيته بينما يغيب أندرو روبيرتسون بسبب الإصابة عن تلك المباراة. خط الدفاع: أليكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وجيمس ميلنر خط الوسط: فابينيو وجوردان هيندرسون ونابي كايتا. خط الهجوم: تاكومي مينامينو – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني

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