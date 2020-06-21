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أرسنال يواصل كوارثه بعد العودة ويخسر من برايتون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

واصل أرسنال نتائجه المتواضعة وخسر خارج ملعبه أمام برايتون بهدفين مقابل هدف السبت في إطار المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

أقيمت المباراة على استاد "فالمر" معقل برايتون وكانت الأمور تسير في مصلحة المدفعجية في البداية إذ وضعهم الإيفواري نيكولاس بيبي في المقدمة بتسجيله أول أهداف اللقاء في الدقيقة 68، قبل أن يستعيد برايتون الذي يصارع للهروب من الهبوط، التوازن سريعاً بإدراكه التعادل في الدقيقة 75 عن طريق لويس دينك، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع تمكن نيال موباي من تسجيل هدف الفوز القاتل لبرايتون في الدقيقة 95.

الانتصار مثل طوق النجاة لبرايتون الذي رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق 5 نقاط فقط عن أول المراكز المهددة بالهبوط، في المقابل تجمد رصيد أرسنال عند 40 نقطة عقب تلقيه الخسارة الثانية على التوالي وكانت الأولى الأربعاء الماضي أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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