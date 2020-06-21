شكرا لقرائتكم جمال جودة: سجلت أهدافا لا تقل عن أهداف مارادونا وعظماء العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جمال جودة نجم الأهلي والمصري البورسعيدي السابق، إنه يعانى من التهميش والتجاهل رغم مسيرته الكروية الكبيرة قائلا:" سجلت أهدافا لا تقل عن أهداف مارادونا وعظماء العالم".

وأضاف جودة في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الأحد: "سجلت 75 هدفا في الدوري لكن للأسف تاريخنا مهمش، أتمنى أن يحظى تاريخنا الكروي بشىء من الاهتمام".

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وأردف جودة أن الجيل القديم للمصري البورسعيدي أكثر انتماء للنادي من الجيل الحالي، موضحا أن اللاعب وقتها لم ينظر لماديات أو اغراءات وربما يلعب اللاعب الواحد في 3 أندية في موسم واحد.

وعن أفضل مدرب في الدوري المصري قال لاعب المصري البورسعيدي السابق: "كارتيرون افضل مدير فني في مصر حاليا، لكن في تاريخ الكرة المصرية فلا أحد يتفوق على حسن شحاته".

جمال جوده تم اكتشافه على يد الأسطورة صالح سليم نجم الأهلي حتى صعد للفريق الأول ثم الاستغناء عنه في مفاجأة كبيرة، ليبدأ رحلة جديدة مع المصرى البورسعيدى نجح خلالها في التتويج بلقب هداف الدوري موسم 83، وسجل مع الفريق 75 هدفًا وكان أحد أفراد الجيل الذهبي حتى اعتزل عام 90.