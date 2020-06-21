شكرا لقرائتكم محمد شبانة يكشف حقيقة عزل فايلر وتخوف الأهلي من رحيل المدرب السويسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة فى لايف " اليوم السابع " حقيقية إصابة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بفيروس كورونا ، مؤكداً أنه لم يقصد إصابته بكورونا ولم يذكر فى كلامه أن فايلر أصيب بكورونا أو فى عزل، ولكنه كان يقصد أن هناك مماطلة من قبل فايلر مع النادي الأهلي ويتحجج بأكثر من موضوع للعودة للأهلي نهاية الشهر الجاري منها إدعاء إصابته بكورونا أو أنه فى عزل، بعد وصول العديد من العروض إليه من الإمارات وسويسرا والسعودية.

وأضاف شبانة عبر برنامج " مع شبانة "على صفحات اليوم السابع : وكيل فايلر أكد أن المدير الفني للأهلي ليس فى عزل بسبب كورونا وأنه سيعود للقاهرة قريبا.

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تابع شبانة: " كلمة قريبا تؤكد غموض موقف فايلر من الاستمرار مع الأهلي من عدمه وأنه ينتظر العروض الأخري التى وصلت له ولكنه ينتظر الأفضل من بينها خاصة أنه لو كان فى نيته العودة للأهلي كان سيعلن عودته يوم كذا خاصة أن الأهلي حدد عودته نهاية شهر يونيو الجاري.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

تابع شبانة فى لايف اليوم السابع أن هذا الموقف صعب على النادي الأهلي بسبب عدم وضوح الرؤيا لاستمرار المدرب من عدمه، وهناك حالة من الغضب داخل لجنة التخطيط بالأهلي بسبب فايلر.