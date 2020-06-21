شكرا لقرائتكم شبانة: الأهلي يسعى لأنهاء صفقة طاهر خوفا من عدم الحفاظ على رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف اليوم السابع أن إدارة الأهلي تسعى لأنهاء صفقة طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب لتدعيم الهجوم الأحمر، في ظل وجود تخوف من عدم النجاح في الحفاظ على رمضان صبحي والذي تنتهي اعارته للفريق ويعود لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الأنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

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وأضاف محمد شبانة في لايف اليوم السابع أن مطالب المقاولون المادية جاءت صادمة بالنسبة للأهلي حيث طلبت ادارة الذئاب الحصول على ٢ مليون دولار بخلاف استعارة لاعب للتفريط في طاهر للأهلي، وهو المبلغ الذي تراه ادارة الأهلي مبالغا فيه.

وتابع شبانة في لايف اليوم السابع :" الأهلي يواجه ازمة في توفير سيولة مادية كبيرة حاليا بسبب جائحة الكورونا الأمر الذي جعل الادارة تفكر في استعارة اللاعب، وهو الأمر الذي ستضرب به الإدارة اكثر من عصفور بحجر واحد الأول هو تواجد اللاعب في الموسم الجديد ومواجهة احتماليه رحيل رمضان والثاني هو الحكم اكثر علي مستواه، ففي حالة فشله سيتم الاكتفاء بفترة الاعارة والتراجع عن ضمه، وفي حالة نجاحه سيوافق الأهلي في وقتها علي مطالب المقاولون المادية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.