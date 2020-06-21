شكرا لقرائتكم جمال جودة: لما مشيت من الأهلي القيعي قالي "حد ضرب فيك زومبة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر جمال جودة نجم الأهلى والمصرى البورسعيدى السابق، عن أسفه الشديد للرحيل غير المبرر عن صفوف الأهلي في سبعينات القرن الماضي قائلا: "كنت أكثر لاعب تميزا في الأهلي ورحلت لأسباب غامضة لا اعلمها حتى الآن".

وأضاف جودة فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الأحد: "لعبت مع مجدي عبد الغني وخالد جاد الله وكنت الأكثر التزاما بينهم، وعدلي القيعي قاللي أنت مشيت عشان حد ضرب فيك زومبة".

جمال جوده تم اكتشافه على يد الأسطورة صالح سليم نجم الأهلى حتى صعد للفريق الأول ثم الاستغناء عنه فى مفاجأة كبيرة، ليبدأ رحلة جديدة مع المصرى البورسعيدى نجح خلالها فى التتويج بلقب هداف الدورى موسم 83، وسجل مع ألفريق 75 هدفًا وكان أحد أفراد الجيل الذهبى حتى اعتزل عام 90.