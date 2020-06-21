شكرا لقرائتكم لاعبو مصر المقاصة يبدأون البحث عن عروض داخل مصر او خارجها .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ لاعبو فريق مصر المقاصة في البحث عن عروض سواء داخل مصر او خارجها للانتقال اليها بداية من الموسم المقبل، في ظل عدم التزام إدارة النادي بسداد مستحقاتهم المتأخرة منذ اكثر من 6 أشهر، ويأتي تفكير لاعبو المقاصة بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لادارة النادي وسط انباء عن بيع حصة شركة المقاصة سبورت لاحد المستثمرين، وهو ما دفع لاعبو المقاصة للهروب من النادي قبل ان يتم تسريحهم في حالة تغيير الإدارة وفي ظل حالة عدم الاستقرار الذي يسيطر علي الأجواء داخل المقاصة.

في نفس السياق يدرس إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة فسخ تعاقده مع النادي خلال الأيام المقبلة بسبب عدم حصوله علي مستحقاته وتحديدا راتبه الشهري منذ عدة أشهر، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي منذ فترة، كما يرغب إيهاب جلال في فسخ تعاقده مع النادي بسبب عدم شعوره بالراحة النفسية نتيجة عدم حصول اللاعبين علي مستحقاتهم منذ فترة أيضا وهو ما يجعل مناخ العمل داخل الفريق غير ملائم.