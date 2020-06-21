شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: قرار عودة الدوري متسرع وغير مدروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، إن قرار عودة الدوري متسرع، موضحا أن شهر واحد لا يكفي لاعداد وتجهيز لاعيبة قاعدين في البيت منذ 130 يوم.
وقال سعفان في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الأحد: "مش كل لاعيبة مصر عندهم جيم في البيت ولا قاعدين في فيلات، ولو المسئولين فاكرين أن اللاعيبة عندهم جميع الامكانيالت الكافية للتدرب في منازلهم يبقوا مش عايشين معانا".
وشدد والصغير ضرورة أن يقرر اتحاد الكرة يقرر إلغاء الموسم الحالى ويبدأ دورى جديد فى سبتمبر المقبل، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت، "ليه الناس مصمة تزنق الأندية وتديها فترة إعداد قليلة، بعد فترة توقف طويلة، الغوا الدورى ونبدأ دورى جديد فى سبتمبر المقبل تكون إصابات كورونا انخفضت".
وأضاف سعفان الصغير، "محدش يقول سعفان مش وطنى، كلنا بنحب مصر ووطننين وعايزين الصالح العام، بس على الصعيد الفنى إزاى منتدربش 120 يوما متواصلة ونرجع نستعد فى شهر إزاى، ده التوقف ده محصلش من أيام توقف الدوري بسبب الحرب".
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