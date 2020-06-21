شكرا لقرائتكم محمد شبانه يكشف عن تراجع الاهلي عن التجديد لمروان محسن ويوضح أسبابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع " أن هناك تراجع من مسئولو النادي الأهلي عن التجديد لمروان محسن لاعب الأهلي الحالي خلال الفترة الحالية خاصة أن عقده ما زال متبقي به موسم بخلاف الموسم الجاري ،وإنه كان هناك اتجاه للتجديد له منذ فترة وعدم تكرار سيناريو تأخر تجديد أحمد فتحي ووليد سليمان و شريف إكرامي من قبل.

لمتابعة لايف شبانه بالكامل

Advertisements

تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " عبر صفحات اليوم السابع مسئولو لجنة التخطيط علقت على موضوع التجديد لمروان محسن ويرو أن التجديد سابق لأوانه على الرغم من طلب السويسري رينه فايلر التجديد للاعب ولكن اللجنة رأت تأجيل التجديد للموسم المقبل ، حيث علق أحد أعضاء اللجنة : مروان مش أفضل من وليد سليمان الذى جدد تعاقده قبل إنتهاء عقده بـأشهر ، ونفس الأمر لأحمد فتحي الذى تم التفاوض معه قبل إنتهاء عقده بأشهر أيضا ، وطلبو الأنتظار فترة لبحث تجديد تعاقده.

أضاف شبانه فى لايف " اليوم السابع " أن لجنة التخطيط ترى أن هناك إمكانية لضم مهاجمين مميزين فى الموسم المقبل ومن بين هذه الأسماء حسام حسن مهاجم سموحه و أن هناك جلسة جمعت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع فرج عامر رئيس سموحه وطلب الأهلي شراء حسام حسن مقابل 15 مليون بينما طلب سموحه 25 مليون جنيه.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.