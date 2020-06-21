شكرا لقرائتكم مصدر باللجنة الأولمبية يكشف عن موعد عودة الألعاب القتالية للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية ، عن موعد عودة الألعاب القتالية للتدريبات في أول أغسطس المقبل، مشيراً إلي أن اللجنة الطبية العليا التي شكلها وزير الشباب والرياضة ، استقرت علي هذا الموعد بشكل مبدئي .

وأضاف المصدر ، ان اللجنة الأولمبية تتواصل مع كافة الاتحادات لمعرفة ما وصلت اليه من اجراءات احترازية وموعد اجراء المسحة للاعبين قبل عودة التدريبات ، مؤكداً أن جميع الاتحادات في صدد تعيين طبيب بشري مختص خلال الفترة الحالية طبقاً لقرار اللجنة الطبية العليا .

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وكان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قد أكد أنه تم تأجيل انطلاق جميع الألعاب القتالية لحين اتضاح الرؤيه فى باقى الألعاب، وأوضح هشام حطب خلال تصريحات صحفية أنه حال تدهور الأمور عقب بدء النشاط الرياضى سنتوقف سريعًا ونعيد ترتيب الخطط مرة أخرى فى مرعاة الصحة للشخص الرياضى وذلك لتجنب انتشار فيوس كورونا المستجد .

فيما كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

وأكد وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام أيضًا، أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول اغسطس لتلك الألعاب.