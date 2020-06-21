شكرا لقرائتكم شكوك حول إيجابية تحاليل كورونا لبعض لاعبى وادي دجلة والجهاز الفنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحوم الشكوك حول إصابة بعض لاعبى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة وكذلك بعض أفراد الجهاز الفنى بفيرس كورونا، وذلك بعد أن أجرى اللاعبون والجهاز الفنى تحليل "دم" فى نهاية الإسبوع الماضى، لتكشف تلك التحاليل عن وجود شكوك حول إصابة البعض بفيرس كورونا، إلا أن تحاليل الدم لا يمكن لها أن تُجزم الإصابة من عدمها.

وكشف مصدر مطلب بوادى دجلة، أن نتائج التحاليل التى خضع لها لاعبو دجلة منذ أيام تُشير إلى أن هناك لاعبون وأفراد من الجهاز المعاون إصيبوا بالفيرس، إلا إنه سيتم التأكد من هذا الأمر بعد ظهور نتيجة إجراء المسحة الطبية الأولى التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى صباح اليوم الأحد، قبل تحديد موعد عودة التدريبات.

وكان محمود الرفاعى رئيس الجهاز الطبى بوادى دجلة وعضو اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، أكد إن الفريق الدجلاوى بدأ بالفعل فى شراء كافة المستلزمات الطبية المتمثلة فى "الكحول والكمامات وغيره" فى إطار الاستعداد لعودة استئناف التدريبات الجماعية.

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وكان ماجد سامى مالك مجموعة أندية وادى دجلة كشف عن تضارب الآراء من مسئولى اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال الاجتماعات مع الأندية حول عودة النشاط الرياضى وأن الجلسة انقسمت الى جزئين سلبى و إيجابى الذى جاء بمناقشة لائحة الاندية الذى اعطى كل شخص المقترح لديه .

وأوضح ماجد سامى فى تصريحات تليفزيونية، أن مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم أشارو الى عودة بطولة الدورى المصرى هذا الموسم قائلا " اتحاد الكرة قال للاندية هتلعبوا الدورى غصب عنكوا ".

وأكد ماجد سامى أنه لن يستكمل بطولة الدورى المصرى هذا الموسم تحت أى ظروف حتى فى حالة إلغاء الهبوط وذلك حفاظا على صحة اللاعبين وهذا قرار نهائى .

وأشار ماجد سامى ، إلي أن خسائر نادى وادى دجلة هذا الموسم 70 مليون جنيه و أنه يتم صرف 100 مليون فى الموسم الواحد ، ولن يرحل لاعب عن الفريق الدجلاوى هذا الموسم ، موضحاً أن محمد عبد العاطى لاعب الفريق لم يتلقى اى عروض و لكن الموسم الماضى رغب الزمالك فى ضمه مقابل 20 مليون جنية ولكن الإدارة طالبت 30 مليون جنيه .