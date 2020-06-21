شكرا لقرائتكم أوليفيرا: لم أكن محظوظا مع الأهلي.. وجوزيه استفاد من تواجد لاعبين مميزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد البرتغالي توني أوليفيرا المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سابقا، أنه لم يكن محظوظاً بالفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء نتيجة الظروف الصعبة التي واجهته وكان أبرزها إقامة معسكر الإعداد بتواجد 9 لاعبين فقط.

وأضاف توني أوليفيرا في تصريحات لقناة أون سبورت الفضائية: "كان يمكن أن يكون أدائي مع الأهلي أفضل لو كنت أملك مجموعة من اللاعبين المميزين".

وتابع توني أوليفيرا: "لم أمتلك اللاعبين الأكثر جودة والنادي تعاقد معهم بعد رحيلي بعام، والأهلي ظهر بشكل جيد للغاية مع مانويل جوزيه بعد التعاقد مع اللاعبين أمثال بركات وغيرهم".

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وقال أوليفيرا: "جوزيه استفاد من تواجد اللاعبين المميزين بخلاف انه مدرب عظيم وعلاقتي قوية بفيريرا مدرب الزمالك السابق وأيضاً مانويل جوزيه".

واختتم توني أوليفيرا تصريحاته قائلاً: "إمكانات اللاعبين تساعد المدرب على التوهج وهذا ما يحدث من صلاح وماني وفيرمينو فهم صنعوا الفارق في توهج كلوب التدريبي مع ليفربول".