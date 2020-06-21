شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تدرس عرض تجديد إستعارة ثلاثي سموحة لمدة موسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي العرض المقدم من سموحة لتجديد إستعارة ثلاثي سموحة ناصر ماهر وصلاح محسن وكريم يحيى لمدة موسم في ظل حاجة الفريق السكندري للثلاثي الأهلاوي ، وتبحث اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو مصير العرض السكندري للثلاثي ، ناصر وصلاح وكريم في ظل العروض الأخرى التى وصلت النادي لضم هذا الثلاثي .

ويضم سموحة خمسة لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة هم ، الثلاثي السابق بجانب المدافع الصاعد محمد عبد المنعم وفوزي الحناوي وتلقي ناصر ماهر عرضاً برتغالياً بخلاف عدة عروض من أندية محلية للتعاقد معه.

من ناحية أخرى ، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، حدد الأربعاء المقبل موعداً لاستئناف التدريبات بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتى الشباب والرياضة والصحة، وإجراء مسحة طبية اليوم «الأحد» لجميع أفراد الجهاز الفنى واللاعبين والعاملين بفريق الكرة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدورى الممتاز.

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واستقر الجهاز الفنى على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق صباح الأربعاء المقبل، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها فى الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية.

ووزع الجهاز الإدارى اليوم الأدوات الخاصة بكل لاعب، والتى سيتم استخدامها فى التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة فى التدريبات منذ وصوله لمقر النادي ، وجرت خلال الساعات الماضية اتصالات تنسيقية بين أفراد الجهاز الفني، للترتيب لعودة الفريق إلى التدريبات ووضع البرنامج التدريبى الذى سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتم تقسيم العاملين بفريق الكرة إلى مجموعتين والتأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التى سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.