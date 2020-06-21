شكرا لقرائتكم جمال جودة: بوشكاش علمني مهارات عظيمة في كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف جمال جودة نجم الأهلي والمصري البورسعيدي السابق، أنه لم يكن راغب في اللعب للمصري عقب رحيله المؤسف عن الأهلي قائلا: "طلبت 5000 جنيه وشقتين وسيارة وراتب سنوي 1500 جنيه من سيد متولي رئيس المصري وكانت وقتها طلبات تعجيزية".

وأضاف جودة في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الأحد: "بوشكاش علمني مهارات عظيمة في كرة القدم خلال تجربتي مع المصري".

وتابع لاعب المصري البورسعيدي السابق: "بوشكاش تعرض للضرب في أحد مباريات المصري وكان يتم تكريمه في أي بلد آخر"

جمال جوده تم اكتشافه على يد الأسطورة صالح سليم نجم الأهلي حتى صعد للفريق الأول ثم الاستغناء عنه في مفاجأة كبيرة، ليبدأ رحلة جديدة مع المصرى البورسعيدى نجح خلالها في التتويج بلقب هداف الدوري موسم 83، وسجل مع الفريق 75 هدفًا وكان أحد أفراد الجيل الذهبي حتى اعتزل عام 90.