شكرا لقرائتكم يحيى الدرع يوقع عقود التجديد بالزمالك في منزل مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع يحيى الدرع لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك على عقود التجديد للقلعة البيضاء لمدة سنتين فى صفقة انتظرها الجماهير البيضاء .

وكشف مصدر مقرب من اللاعب على حضوره الى منزل المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك للتوقيع على عقود التجديد بعدما أنهى مسئولو الأبيض كافة إجراءات التعاقد و تقارب وجهات النظر مع اللاعب الذى كان مطمع الاهلى خلال الفترة الماضية .

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كما ان مسئولو الفريق الأبيض بصدد تجديد عقود باقى اللاعبين الأساسيين فى الفريق خلال المرحلة المقبلة .

وأكد حمادة عبد البارى، المدير الإدارى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك، فى تصريحات سابقة، الاستقرار على تقديم طلب إلى الاتحاد الأفريقى للعبة باستضافة لقاء السوبر الأفريقى المؤجل أمام النجم الساحلى قبل انطلاق بطولة أفريقيا للأندية التى منح الاتحاد الأفريقى القاهرة شرف تنظيمها، فى ظل الطلب المقدم من نادى الزمالك تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة هشام نصر