شكرا لقرائتكم جمال جودة: "هيديكوتي مشاني من الأهلي وفي نفس الوقت رشحني للمصري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال جودة نجم الأهلي والمصري البورسعيدي السابق، أنه عانى من اكتئاب وحالة نفسية سيئة وفكر في اعتزال الكرة بعد استغناء الأهلي عنه، موضحا أن عرض بورسعيد انتشله من الاكتئاب".

وأضاف جودة في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الأحد: "هيدكوتي هو سبب رحيلي عن الأهلي ومع ذلك رشحني لبوشكاش مدرب المصري وقتها".

وتابع لاعب المصري البورسعيدي السابق: "بوشكاش علمني مهارات عظيمة في كرة القدم خلال تجربتي مع المصري".

جمال جوده تم اكتشافه على يد الأسطورة صالح سليم نجم الأهلي حتى صعد للفريق الأول ثم الاستغناء عنه في مفاجأة كبيرة، ليبدأ رحلة جديدة مع المصرى البورسعيدى نجح خلالها في التتويج بلقب هداف الدوري موسم 83، وسجل مع الفريق 75 هدفًا وكان أحد أفراد الجيل الذهبي حتى اعتزل عام 90.