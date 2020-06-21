شكرا لقرائتكم شبانه: مفاجأة مرتضى منصور هي تجديد عقد يحيي الدرع قبل اختطافه من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع " عن المفاجأة التى كان يجهزها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لجماهيره وهي تجديد عقد يحيي درع نجم فريق كرة اليد ومنتخب مصر و أحد المواهب الكبيرة فى كرة اليد فى السنوات الأخيرة.

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تابع الإعلامي محمد شبانه فى برنامج " مع شبانه" عبر صفحات اليوم السابع : أن النادي الأهلي كان قريب من التعاقد مع يحيي الدرع وتم عرض مبلغ مالي كبير للغاية وصل إلى 5 ملايين جنيه وهو مبلغ فى لعبة كرة اليد كبير للغاية ولكن الدرع لاعب كبير قبل أن ينجح مسئولو الزمالك فى تجديد عقد اللاعب وبقائه فى الزمالك.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.