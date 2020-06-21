شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: لا نعلم موعد وكيفية عودة اللاعبين المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، رغبة مسئولو اتحاد الكرة في عودة اللاعبين المحترفين في الندية المصرية عبر طائرة خاصة قائلأ :"حتى الآن لا نعلم موعد فتح المطارات في الدول الأفريقية ولا موعد عودة اللاعبين المحترفين".

وقال سعفان في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الأحد: "نحتاج شهرين على الأقل حتى نستعد لعودة الدوري، وبتضايق جدا من التشكيك في وطنيتي أنا اتكلم بصوت العقل".

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شدد والصغير ضرورة أن يقرر اتحاد الكرة يقرر إلغاء الموسم الحالى ويبدأ دورى جديد فى سبتمبر المقبل، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت، "ليه الناس مصمة تزنق الأندية وتديها فترة إعداد قليلة، بعد فترة توقف طويلة، الغوا الدورى ونبدأ دورى جديد فى سبتمبر المقبل تكون إصابات كورونا انخفضت".

وأضاف سعفان الصغير، "محدش يقول سعفان مش وطنى، كلنا بنحب مصر ووطننين وعايزين الصالح العام، بس على الصعيد الفنى إزاى منتدربش 120 يوما متواصلة ونرجع نستعد فى شهر إزاى، ده التوقف ده محصلش من أيام توقف الدوري بسبب الحرب".