شكرا لقرائتكم رافينيا يتألق في فوز سلتا فيغو العريض على ألافيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تألق البرازيلي رافينيا المعار من برشلونة في فوز فريقه سلتا فيغو العريض على ضيفه ألافيس بستة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثلاثين من المسابقة.

وسجل أهداف سلتا المدافع الكولومبي جيسون موريو في الدقيقة 14 والقائد إياغو أسباس في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، ثم طرد الحكم مارتن أغريغاييرا لاعب بلد الوليد في الدقيقة 27.

وسجل رافينيا ألكانتارا (هدفين) في الدقيقتين 40 و41 ومانويل نوليتو العائد مجدداً إلى صفوف الفريق في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم البديل سانتي مينا مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصل، ليرفع سلتا فيغو رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر، بينما توقف رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

وهذا الفوز هو السادس لسلتا مقابل الخسارة في 12 مباراة والتعادل في مثلها، فيما أصبحت هذه الهزيمة هي الثالثة عشر لألافيس مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في 8.