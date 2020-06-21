شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تدريبات منتخب الطاولة باستاد القاهرة 1 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور بدء انطلاق تدريبات المنتخب الوطنى بصالات ستاد القاهرة يوم 1 يوليو المقبل كخطوة لاستئناف النشاط الرياضى تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة ، بانطلاق النشاط و عودة الحياة الى طبيعتها مرة أخرى .

وجاء قرار اتحاد الطاولة في اخر جلسة لمجلس الإدارة و التي عقدت بالفيديو كونفرانس بحضور أعضاء المجلس ، كما تم اتخاذ قرار بالتمهل في المنافسات انتظارا لما سيسفر عنه عودة النشاط للاتحادات ذات المرحلة الأولى ، حيث ان الطاولة في المرحلة الثانية .

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كان اتحاد تنس الطاولة أعلن أن قرار عودة النشاط الرياضى قرار موفق رغم زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، لكن الاتحاد سيكمل مسابقاته، ونشاطه، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بكل شدة.

وقال عاشور إن الحالة النفسية للاعبين والمدربين ساءت خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة أعداد المصابين، لذلك سيكون عودة النشاط فرصة لتغيير حالتهم النفسية، قائلا: "سننفذ التعليمات والإجراءات الاحترازية بكل شدة".

كان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد أعلن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب، مضيفًا أن الفترة من 15 يونيو الجارى حتى أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.