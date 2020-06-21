شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه أول اتحاد يطلب إقامة معسكر فى المركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب اتحاد الكارتيه مسئولى المركز الأولمبى بالمعادى لتدريب المنتخبات القومية لإقامة معسكر مغلق داخل المركز ابتداءً من أول يوليو المقبل، وفقا لما أعلنه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تنفيذا لتعليمات وقرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى فى بداية الشهر المقبل .

ويعتبر اتحاد الكاراتيه أول اتحاد يطلب إقامة معسكر فى المركز الأولمبى بعد قرار عودة النشاط الرياضى، حيث يستعد الكاراتيه لعدد من البطولات خلال الفترة المقبلة .

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ويستعد المركز الأولمبى لاستقبال اللاعبين من مختلف المنتخبات والألعاب، بعد قرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضى يوم 20 يونيو على مستوى التدريبات، و 25 يوليو بدء النشاط رسميا، وفى هذا الشأن، أكد عاطف حمودة مدير المركز الأولمبى، أن المركز سيفتح أبوابه لاستقبال لاعبى المنتخبات من مختلف الألعاب الرياضية، بدءا من يوم 1 يوليو المقبل، خاصة أن هذه الفترة يتم تجهيز المركز والانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتعقيم بكل أرجائه لضمان سلامة كل المترددين عليه من لاعبين ومدربين وغيرهم ممن ينتمون للمنظومة الرياضية

وأعلن أشرف صبحى تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط، وكشف عن الأكواد والضوابط لعودة النشاط والدليل الإرشادى لذلك.

وأكد أشرف صبحى أن عودة الحياة الرياضية وتخفيف الآثار والأعباء الإقتصادية الناتجة عن توقف النشاط هو هدف القيادة السياسية كاشفًا عن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب مضيفًا أن الفترة من 15 يونيو الجارى حتى أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.