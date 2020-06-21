شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاصة يبحثون عن عروض للهروب من " التسريح " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ لاعبو فريق مصر المقاصة في البحث عن عروض سواء داخل مصر او خارجها للانتقال اليها بداية من الموسم المقبل، في ظل عدم التزام إدارة النادي بسداد مستحقاتهم المتأخرة منذ اكثر من 6 أشهر، ويأتي تفكير لاعبو المقاصة بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لادارة النادي وسط انباء عن بيع حصة شركة المقاصة سبورت لاحد المستثمرين، وهو ما دفع لاعبو المقاصة للهروب من النادي قبل ان يتم تسريحهم في حالة تغيير الإدارة وفي ظل حالة عدم الاستقرار الذي يسيطر علي الأجواء داخل المقاصة.

في نفس السياق يدرس إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة فسخ تعاقده مع النادي خلال الأيام المقبلة بسبب عدم حصوله علي مستحقاته وتحديدا راتبه الشهري منذ عدة أشهر، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي منذ فترة، كما يرغب إيهاب جلال في فسخ تعاقده مع النادي بسبب عدم شعوره بالراحة النفسية نتيجة عدم حصول اللاعبين علي مستحقاتهم منذ فترة أيضا وهو ما يجعل مناخ العمل داخل الفريق غير ملائم.

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وجاء تفكير إيهاب جلال متزامنا مع الانباء التي انتشرت عن اقتراب توليه الإدارة الفنية لفريق بيراميدز بعدما تولى هانى سعيد المدير الرياضى بنادى بيراميدز، ملف التفاوض مع إيهاب جلال بداية من الموسم المقبل، حيث استقرت إدارة النادى السماوى على الإطاحة بالكرواتى أنتى تشاتشيتش وجهازه المعاون الأجنبى، بسبب ضعف إمكانياته فضلاً عن المبلغ المالى الضخم الذى يحصل عليه مع جهازه المعاون نظير قيادة الفريق.

في نفس الوقت فان كل وسائل التواصل بين الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال ، ولاعبو الفريق انقطعت بسبب الازمة المالية التي يمر بها النادي والتي تسببت في تأخر مستحقات اللاعبين والجهاز الفن لما يزيد عن 6 اشهر ، حيث كشف مصدر داخل الفريق ان اللاعبين لم يتلقوا حتي الان أي تعليمات جديدة بشان العودة للتدريبات او اجراء مسحة كورونا كاجراء لعودة التدريبات، مضيفا ان الجهاز الفني لا يتواصل مع اللاعبين منذ فترة بسبب اعتراضه علي فشل الإدارة في توفير مستحقات الفريق.