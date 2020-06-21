شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى على وكيل فايلر لـ"الخليج 365": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يحيى على، وكيل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، أن مدرب القلعة الحمراء لم يخالط حالة مصابة بفيروس كورونا ولم يخضع لحجر صحى فى بلاده، موضحاً أنه على تواصل مستمر مع المدرب السويسرى حول مختلف الأمور الخاصة بهم ولم يشك من أى أمر وأنه بحالة جيدة، وعن موعد عودته إلى القاهرة قال، "لا يمكنى تأكيد موعد محدد، ولكنه سيعود إلى مصر قريبًا".

وعن التجديد عقد السويسرى فايلر مع الأهلى، أوضح يحيى على أنه لا يمكنه كشف أى تفاصيل فى المسألة، خاصة أن الأمور تتم بين إدارة النادى الأحمر والمدرب السويسرى حول مختلف الأمورعلى أن يكون الإعلان عن أية تفاصيل فى ذلك الجانب من خلال النادى الأهلى وأنه يرتبط بتعاقد مازال ممتد مع القلعة الحمراء.

وكشف خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلى خلال الفترة الماضية، عن كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالفريق، وقال إنه تم تكليفه ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى من قبل محمود الخطيب رئيس النادى بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر، بعدما أبدى المدير الفنى ترحيبه بالاستمرار فى مهمته الفنية خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه بالفعل أجرى ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله، بحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام.

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وانتهت هذه الاجتماعات بالاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة عامين قادمين، وتم عرض نتائج هذه الاجتماعات على محمود الخطيب والذى وافق على كل ما تم الاتفاق عليه مع المدير الفني، وبالتالى لم تكن هناك مشكلة أو خلاف فى هذا الشأن، خاصة أن رغبة التجديد متبادلة بين الطرفين.

وأكد مرتجى أن الأهلى متمسك باستمرار فايلر لأنه مدرب متميز ويسير بخطى ثابتة وحقق نتائج رائعة، وهناك قناعة كاملة بمقومات الشخصية التى يملكها ويليق بالأهلى، فى المقابل رحب فايلر بشدة بتجديد عقده وعبر عن ارتياحه الكامل بمنظومة العمل فى الأهلى، وأنه يلقى معاملة محترمة ومحترفة، ويريد أن يستكمل مشواره الناجح الذى بدأه منذ توليه المهمة.

وأشار -والكلام على لسان مرتجى- إلى أن فايلر بعد الاتفاق الكامل على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقده فى حضور وكيله، طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التى لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال الشهور الماضية. وبسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران لم يتمكن من العودة إلى بلاده إلا منذ ساعات فقط. وقبل سفره مباشرة كانت هناك اتصالات معه سواء من جانبه "أى مرتجي" أو أمير توفيق مدير التعاقدات وكلها تصب فى الإطار الإيجابى، وأن فايلر سوف يستمر فى مهمته. هذا فضلاً عن أن الكابتن محمود الخطيب حرص على الجلوس بنفسه مع فايلر ثلاث مرات تقريباً وتأكد من رغبته فى تجديد عقده وارتياحه بالعمل فى الأهلي. وهو ما جعل رئيس النادى يستمع إلى خطته المستقبلية للفريق والدعم الفنى الذى يحتاجه والتجهيز للمرحلة القادمة. وهو ما وافق عليه الكابتن الخطيب ويعمل على توفير كافة احتياجات المدير الفنى وجهازه المعاون على كافة الأصعدة لتحقيق طموحات جماهير وأعضاء الأهلي.

وأكد مرتجى أنه يثق تماماً فى شخصية فايلر، خاصة أن سبق وأبلغه أثناء الاجتماعات الخاصة بتجديد العقد أنه تلقى العديد من عروض التدريب فى دول مختلفة، لكنه سعيد بالعمل فى الأهلى ويرغب فى الاستمرار بمهمته وعليه سارت مفاوضات تجديد العقد بسلاسة ودون أية عراقيل من الجانبين لأنها رغبة الطرفين.