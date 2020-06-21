شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى على وكيل فايلر لـ"الخليج 365": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يحيى على، وكيل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، أن مدرب القلعة الحمراء لم يخالط حالة مصابة بفيروس كورونا ولم يخضع لحجر صحى فى بلاده، موضحاً أنه على تواصل مستمر مع المدرب السويسرى حول مختلف الأمور الخاصة بهم ولم يشك من أى أمر وأنه بحالة جيدة، وعن موعد عودته إلى القاهرة قال، "لا يمكنى تأكيد موعد محدد، ولكنه سيعود إلى مصر قريبًا".
وعن التجديد عقد السويسرى فايلر مع الأهلى، أوضح يحيى على أنه لا يمكنه كشف أى تفاصيل فى المسألة، خاصة أن الأمور تتم بين إدارة النادى الأحمر والمدرب السويسرى حول مختلف الأمورعلى أن يكون الإعلان عن أية تفاصيل فى ذلك الجانب من خلال النادى الأهلى وأنه يرتبط بتعاقد مازال ممتد مع القلعة الحمراء.
وكشف خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلى خلال الفترة الماضية، عن كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالفريق، وقال إنه تم تكليفه ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى من قبل محمود الخطيب رئيس النادى بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر، بعدما أبدى المدير الفنى ترحيبه بالاستمرار فى مهمته الفنية خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه بالفعل أجرى ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله، بحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام.
وانتهت هذه الاجتماعات بالاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة عامين قادمين، وتم عرض نتائج هذه الاجتماعات على محمود الخطيب والذى وافق على كل ما تم الاتفاق عليه مع المدير الفني، وبالتالى لم تكن هناك مشكلة أو خلاف فى هذا الشأن، خاصة أن رغبة التجديد متبادلة بين الطرفين.
وأكد مرتجى أن الأهلى متمسك باستمرار فايلر لأنه مدرب متميز ويسير بخطى ثابتة وحقق نتائج رائعة، وهناك قناعة كاملة بمقومات الشخصية التى يملكها ويليق بالأهلى، فى المقابل رحب فايلر بشدة بتجديد عقده وعبر عن ارتياحه الكامل بمنظومة العمل فى الأهلى، وأنه يلقى معاملة محترمة ومحترفة، ويريد أن يستكمل مشواره الناجح الذى بدأه منذ توليه المهمة.
وأشار -والكلام على لسان مرتجى- إلى أن فايلر بعد الاتفاق الكامل على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقده فى حضور وكيله، طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التى لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال الشهور الماضية. وبسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران لم يتمكن من العودة إلى بلاده إلا منذ ساعات فقط. وقبل سفره مباشرة كانت هناك اتصالات معه سواء من جانبه "أى مرتجي" أو أمير توفيق مدير التعاقدات وكلها تصب فى الإطار الإيجابى، وأن فايلر سوف يستمر فى مهمته. هذا فضلاً عن أن الكابتن محمود الخطيب حرص على الجلوس بنفسه مع فايلر ثلاث مرات تقريباً وتأكد من رغبته فى تجديد عقده وارتياحه بالعمل فى الأهلي. وهو ما جعل رئيس النادى يستمع إلى خطته المستقبلية للفريق والدعم الفنى الذى يحتاجه والتجهيز للمرحلة القادمة. وهو ما وافق عليه الكابتن الخطيب ويعمل على توفير كافة احتياجات المدير الفنى وجهازه المعاون على كافة الأصعدة لتحقيق طموحات جماهير وأعضاء الأهلي.
وأكد مرتجى أنه يثق تماماً فى شخصية فايلر، خاصة أن سبق وأبلغه أثناء الاجتماعات الخاصة بتجديد العقد أنه تلقى العديد من عروض التدريب فى دول مختلفة، لكنه سعيد بالعمل فى الأهلى ويرغب فى الاستمرار بمهمته وعليه سارت مفاوضات تجديد العقد بسلاسة ودون أية عراقيل من الجانبين لأنها رغبة الطرفين.
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