شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى أحمد راضي نجم الكرة العراقية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُنعي محمود الخطيب رئيس النادي ببالغ الحزن والأسى الكابتن أحمد راضي نجم الكرة العراقية والعربية السابق وصاحب الأخلاق الرفيعة الذي وافته المنية،، داعيًا المولى عز وجل أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وتقدم رئيس النادي بخالص التعازي لأهله ومحبيه ولأسرة الكرة العراقية وجماهيرها التي فقدت واحدًا من أبرز نجومها على كل المستويات.

وكانت وزارة الشباب والرياضة العراقية قد أعلنت وفاة اللاعب العراقى، فى بيان، قالت فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. إن الابرار لفى نعيم.. صدق الله العظيم.. أحمد راضى فى ذمة الله.. بقلوب مفجوعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى الملاك المتقدم وموظفو وزارة الشباب والرياضة نجم الكرة العراقية اللاعب الدولى السابق احمد راضى الذى غادرنا اليوم الى رحمة الله عند مليك مقتدر عقب اصابته بجائحة كورونا.. رحم الله الفقيد بواسع رحمته والهم اهله ومحبيه وجمهوره الصبر والسلوان.. وانا الله وانا اليه راجعون"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "CNN" الإخبارية.

يذكر أن أحمد راضى، البالغ من العمر 56 عاما، دخل المستشفى بالعاصمة العراقية، بغداد، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا الجديد فى الـ13 من يونيو الجارى، ونجم الكرة العراقية سطع اسمه فى الثمانينيات حيث كان أول لاعب عراقى يسجل هدفا فى بطولة كأس العالم 1986 واختير كأفضل لاعب آسيوى فى العام 1988.

حرص الاتحاد الآسيوى لكرة القدم على تقديم واجب العزاء ونعى أحمد راضى لاعب منتخب العراق السابق الذى وافته المنية صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا الخطير، الذى تسبب فى وفاة وإصابة العديد من الأشخاص.

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