شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: كنت أتمنى استمرار الصباحى وقبلت التحدى مع أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد كشرى المدير الفنى الجديد لأسوان أنه بدء التواصل مع لاعبى فريقه استعداداً لعودة الدورى، مؤكداً قبوله التحدى لإنقاذ تماسيح النيل من الهبوط، وقال كشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت: "طلبت من طبيب الأحمال التواصل مع اللاعبين عبر واتس آب، وطالبتهم بأن يكون وزنهم مناسبا حتى لا نبدأ من الصفر، خاصة أن الوقت ضيق للغاية ومحتاجين نسبق كل فريق الدورى بخطوتين حتى نحافظ على تواجدنا فى الممتاز".

ويضيف كشرى "قبلت التحدى وأتمنى إنقاذ الفريق من الهبوط حباً فى جماهير أسوان الطيبة ، كنت أتمنى استمرار محمد الصباحى لاعب أسوان فلقد كان عنصراً مؤثراً فى الفريق ولكن المجموعة الحالية مميزة ووجدت لاعبين لايشاركون بإستمرار ومستواهم متميز ، هشتغل معاهم وبإذن الله نحقق أحلامنا"

وعن التعاقدات الجديدة قال المدير الفنى لأسوان : " ليس فى حساباتى حالياً هشتغل مع الموجودين وبعدين نفكر فى الملف ده".

وفى وقت سابق، قال أحمد كشرى إن عقده مع أسوان ممتد للموسم المقبل، مؤكدا خلال تصريحات تلفزيوينة "تحدثت بشأن الأزمات المالية في الفريق، وحصلت على وعود من الإدارة بصرف مستحقات اللاعبين".

وأضاف: "أفضل أن يتم إلغاء الموسم الجارى وبدء موسم جديد من أجل الاستعداد بشكل أفضل وموسم جديد".

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وتابع: "لم أتحدث عن انضمام لاعبين جدد بسبب استمرار الموسم الجاري، ولكن لو سنناقش الصفقات مع بداية الموسم الجديد".

وأعلن نادي أسوان عن تعاقده مع أحمد كشري نجم الأهلي السابق، والمدير الفني السابق لفريق الترسانة، لتولي الإدارة الفنية لفريق أسوان خلال الفترة المقبلة، خلفاً لمجدي عبد العاطي مدرب أبناء الجنوب، والذي تقدم باستقالته قبل أسابيع بحجة تأخير المستحقات المادية للاعبين والجهاز الفني منذ توقف النشاط في مارس.