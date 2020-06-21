شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يؤجل ملف الصفقات بسبب عودة النشاط الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو إنبى، تأجيل ملف الصفقات خلال الوقت الحالى بسبب الانشغال بأمر عودة النشاط الكروى فى الموسم الجديد، حيث أخطر عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، لاعبى الفريق بالتواجد فى مقر ستاد بتروسبورت، غداً، الإثنين، من أجل الخضوع لمسحة فيروس كورونا، للتأكد من سلامة اللاعبين قبل خوض التدريبات الجماعية وفقا للموعد المحدد من جانب اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن إجراء مسحات لجميع لاعبى فرق الدورى الممتاز.

وجاء قرار إدارة إنبى بتأجيل ملف التدعيمات انتظارا لعودة النشاط الكروى حيث أوضح عبد الناصر محمد فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن كل لاعب سيتواجد فى سيارته داخل ستاد بتروسبورت وسيتم التواصل معه هاتفيا من أجل القدوم لإجراء المسحة حتى يكون هناك تنظيم وتباعد خلال عملية إجراء الفحوصات بأفضل صورة، حفاظا على صحة وسلامة جميع اللاعبين والعاملين فى النادى البترولى.

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وبدأ مسئولو إنبى منذ الأمس، تنفيذ الدليل الطبى المرسل إلى النادى البترولى من اتحاد الكرة استعدادا لعودة تدريبات الفريق الجماعية، خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد الاجتماع الذى عقد بين زكريا السيد رئيس النادى البترولى مع حلمى طولان المدير الفنى للفريق وعبد الناصر محمد مدير الكرة، لمناقشة عودة تدريبات الفريق الجماعية خلال الأسبوع الجارى وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.

وعمل عبد الناصر محمد، مدير الكرة بإنبى، مع الجهاز الطبى والإدارى لتوفير الكحول والمطهرات والمناديل المبللة فى أماكن متعددة بالملعب فى الداخل والخارج إلى جانب تدريب عدد من العاملين لتجهيز ملعب التدريب بصورة جيدة مع توفير الكمامات وإلزام جميع المتواجدين فى ملعب التدريب بالاجراءات الوقائية إلى جانب بداية عملية تطهير غرف الملابس ودورات المياة والأماكن المشتركة قبل التدريبات.

وحدد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، غدا، الاثنين، موعداً لعودة نشاط الفريق البترولى، حيث سيتم فى البداية إجراء فحوصات طبية ومسحة كورونا لجميع اللاعبين، مع انتظار النتائج الخاصة بتلك الفحوصات قبل استئناف التدريبات الجماعية، وشهد اجتماع رئيس إنبى مع طولان التأكيد على توفير كافة الإجراءات الاحترازية داخل النادى البترولى قبل عودة تدريبات الفريق الجماعية، حيث يتولى عبد الناصر محمد ترتيب كافة الأمور الخاصة بعودة الفريق إلى نشاطه بعدما تم الاتفاق فى الجلسة على أن يكون الاثنين المقبل موعدا لعودة النشاط الكروى داخل النادى البترولى، على أن يسبقه تجهيز كافة الضوابط الاحترازية المقررة، وذلك للتحضير لعودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة طبقا لما أعلن عنه، بعدما توقف نشاط الفريق الكروى منذ شهر مارس الماضى.