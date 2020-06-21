فيديو.. كواليس خضوع لاعبى الأهلى للمسحة الطبية الأولى فى التتش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النادي الأهلي من إجراء المسحة الطبية الأولى لللاعبين والجهاز الفني والإداري وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.
ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى مقطع فيديو لكواليس خضوع اللاعبين للمسحة الطبية التى تم إجرائها داخل ملعب مختار التتش.
وكان النادي قد شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة خلال الأيام الماضية منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن إجراء المسحة تم وسط إجراءات احترازية مشددة، وفى إطار منظم مع تنفيذ جميع التعليمات المتعلقة بالجانب الطبي.
وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن الأمور سارت بشكل مميز للغاية، فى ظل اتباع جميع التعليمات الطبية الخاصة بإجراء المسحة، مؤكدًا أن النادى الأهلى حريص كل الحرص على تنفيذ تعليمات وزارتى الصحة والشباب والرياضة، فيما يخص اتباع الإجراءات الاحترازية والعمل على تنفيذها مع عودة الفريق إلى التدريبات.
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