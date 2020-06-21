شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كواليس خضوع لاعبى الأهلى للمسحة الطبية الأولى فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النادي الأهلي من إجراء المسحة الطبية الأولى لللاعبين والجهاز الفني والإداري وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى مقطع فيديو لكواليس خضوع اللاعبين للمسحة الطبية التى تم إجرائها داخل ملعب مختار التتش.

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وكان النادي قد شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة خلال الأيام الماضية منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن إجراء المسحة تم وسط إجراءات احترازية مشددة، وفى إطار منظم مع تنفيذ جميع التعليمات المتعلقة بالجانب الطبي.

وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن الأمور سارت بشكل مميز للغاية، فى ظل اتباع جميع التعليمات الطبية الخاصة بإجراء المسحة، مؤكدًا أن النادى الأهلى حريص كل الحرص على تنفيذ تعليمات وزارتى الصحة والشباب والرياضة، فيما يخص اتباع الإجراءات الاحترازية والعمل على تنفيذها مع عودة الفريق إلى التدريبات.