شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يستعيد ذكريات حفل افتتاح أمم أفريقيا 2019 مع تميمة الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصرى برئاسة عمرو الجنايني، ذكريات تنظيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتى استضافتها مصر العام الماضي، وأبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى استعدادات على أعلى مستوى تم إنجازها في فترة وجيزة لم تتخط الأربعة أشهر، ونشر فضل صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام مع تميمة البطولة "توت" وعلق عليها قائلا، "كأس الأمم الأفريقية 2019".

وتم خلال الحفل استعراض أعلام المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة، وذلك على 3 أهرامات كانت موجودة في أرض الملعب ، وبعد عرض أعلام الدول المشاركة، أزيح الستار عن مجسم ضخم لكأس الأمم الإفريقية داخل الهرم الأكبر الذي تواجد في منتصف الملعب.

وفي نهاية الحفل قام المطرب حكيم والإيفوارية دوبيه والنيجيري فيمي كوتيه، بأداء الأغنية الرسمية للبطولة الإفريقية، وصنعت الأغنية أجواء حماسية في الاستاد.

وشارك في الحفل الذي استغرق 14 دقيقة، مئات العارضين الذين ارتدى بعضهم الملابس الفرعونية وارتدى آخرون ملابس تقليدية مصرية وإفريقية.

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وقدم المؤدون عرضًا مبهرًا على أرضية الملعب، وسط الأهرامات التي تحولت إلى شاشة عرض رائعة أثارت حماس وإعجاب الجماهير المتواجدة في استاد القاهرة.

وودع منتخب مصر البطولة من دور الـ 16 بالخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد رغم حصده العلامة الكاملة في دور المجموعات ، وتوج منتخب الجزائر باللقب في النهاية.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.