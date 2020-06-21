شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. ناسيونال ماديرا البرتغالى يطلب شراء ناصر ماهر لاعب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الأهلى عرضاً رسمياً من ناسيونال ماديرا البرتغالى للحصول على خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر المعار لسموحة حتى نهاية الموسم، وأوصت لجنة التخطيط للكرة بعدم بيع ناصر ماهر بشكل نهائى وطلبت اللجنة من إدارة التعاقدات بالنادى تجديد إعارة اللاعب لأحد الأندية التى طلبت ضمّه خلال الموسم المقبل، بعدما رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عودة اللاعب بعد انتهاء إعارته الحالية للنادىى السكندرى.

وترى لجنة التخطيط للكرة فى الأهلى التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضوتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو أن ناصر ماهر من العناصر الواعدة والشابة والقادرة على تمثيل الأهلى خلال الفترة القليلة المقبلة، لذا لابد من إعارته موسماً على أقصى تقدير ثم يعود للأهلى بعدما يكتسب خبرات فنية.

فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).