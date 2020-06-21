شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبلغ اتحاد الكرة بصعوبة تجميع لاعبيه لاجراء المسحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى الزمالك، يفيد بصعوبة تجميع لاعبيه فى الفترة الحالية للخضوع للمسحات الخاصة بفيروس كورونا التى يجريها الجبلاية للأندية المتنافسة فى الدورى المتاز، قبل العودة للتدريبات تمهيدا لاستئناف النشاط.

وقال مصدر فى اتحاد الكرة لليوم السابع، أن الزمالك مثله مثل غيره من الأندية، لابد أن يخضع جميع لاعبيه وأجهزته الفنية والإدراية للفحوصات الكاملة قبل العودة للتدريبات، مشيرا إلى أنه سيتم اخطار الزمالك فى الساعات القليلة المقبلة بموعد خضوع لاعبيه للمسحات وهو الاجراء المتبع مع الجميع، ووقتها سينتظر قرار وموقف النادى الأبيض وبناء عليه سيكون هناك رد من اتحاد الكرة.

يذكر أن اتحاد الكرة أعد خطة وقائية عالية المستوى، لضمان حماية اللاعبين وكل العاملين فى المنظومة قبل عودة الدورى، وأكد محمد سلطان أرئيس اللجنة الطبية فى الجبلاية ، أن هناك اجتماعاً مع الأجهزة الطبية لكل الفرق بالدورى من أجل إبلاغهم ببروتوكول الإجراءات الاحترازية، وقال سلطان فى تصريحات تليفزيونية، "قبل عودة التدريبات يجب أن نبلغ كافة الاجهزة الطبية بتلك الإجراءات الاحترازية لتنفيذها فورا" وتابع: "سيكون هناك لجان ستمر على الأندية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أى من يخالف تلك التعليمات".

وعن موقف اللاعب الذى سيتعرض لكورونا خلال التدريبات، شدد: "سيتم خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية وحال اكتشاف أى حالة سيتم استبعاد اللاعب من المباراة وبدأ عزله واتخاذ الإجراءات الطبية".

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وكشف محمد سلطان عن الإجراءات التى سيتم اتخاذها ضد أى نادى سيتم مخالفة الإجراءات الاحترازية، معلقاً :"أى نادى سيخالف الإجراءات سيتم استبعاده من الدورى للحفاظ على سلامة الجميع"، وتابع: "سيكون هناك لجان ستمر على جميع الأندية لمعرفة مدى تنفيذهم للإجراءات الموضوعة والبروتوكول.

وشدد محمد سلطان إنه سيتم تعيين مراقب طبى فى كل مباريات الدورى بعد استئنافه، متابعاً :"أبلغت اللجنة الخماسية بضرورة تعيين مراقب طبى فى كل مباراة لقياس مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية وهو ما اعتمده أعضاء اللجنة".

وأضاف: "سيقوم المراقب بتدوين كافة الأخطاء حال عدم اى لاعب أو أى فرد تلك الإجراءات على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده".