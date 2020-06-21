شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الأولى لجميع العاملين بنادى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أن نتيجة المسحة الأولى التي أجراها جميع أعضاء الفريق والنادي جاءت سلبية بالكامل ولا توجد أي حالات لفيروس كورونا على الإطلاق، مشددًا على أن جميع أفراد النادي سواء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وكذلك العمال وكل من له علاقة بفريق الكرة وتدريباته اليومية، خضع للمسحة الأولى بالأمس، تحت إشراف أفضل المعامل التي تعاقد معها النادي. وأظهرت النتائج سلبيتها تماما.

أضاف المدير الرياضي بأن الفريق وجميع أعضاء النادي سيجرون كذلك المسحة الثانية طبقا للبروتوكول الذي حددته اللجنة الطبية باتحاد الكرة لجميع الأندية، يوم الأربعاء المقبل بمقر النادي بالدفاع الجوي، على أن يستأنف فريق الكرة تدريباته مرة أخرى بداية من الخميس في ضوء نتيجة المسحة الثانية.

وجهزت إدارة النادي كل الأمور وتعاقدت مع شركة خاصة لإجراء الفحص والمسحة بجانب كافة التدابير الاحترازية الأخرى كأول الأندية المصرية الذي يسير بهذا النهج استعدادا لتنفيذ قرار الدولة بعودة النشاط. Advertisements وكان ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أكد أن النادي يؤمن بمسئوليته المجتمعية تجاه الوطن وتجاه الرياضة وكرة القدم بوجه خاص وكافة العاملين بمجال كرة القدم، وأن النادي يثق في قرار الدولة المصرية بشأن استئناف النشاط الرياضي واستكمال مسابقتي الدوري والكأس.

أضاف ممدوح عيد بأن الدولة ولجنة الأزمات بالحكومة مع اتحاد الكرة هم المنوط بهم دراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن عودة النشاط من عدمه، مشددا أن أي قرار تتخذه الدولة يكون ملزما، ونادي بيراميدز ملتزم تماما بكافة قرارات الدولة في هذا الشأن، وملتزمون بدورنا في مساندة الدولة المصرية كنادي مصري أصيل.

وشدد "عيد" أن نادي بيراميدز ملتزم تماما بكل الإجراءات التي أعلن عنها من وزارة الصحة وجميع الإجراءات الاحترازية الملزمة من اللجنة الطبية بوزارة الرياضة واتحاد الكرة المصري والفيفا مع بداية فترة الإعداد وخلال مباريات الدوري في المرحلة المقبلة، وأن النادي سيقوم بدوره في اتخاذ كافة الإجراءات بالاشتراك مع اتحاد الكرة، متمنيا لكرة القدم المصرية المزيد من الازدهار والتقدم خلال الفترة القادمة.