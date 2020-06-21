شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يقرر استكمال البطولة المتبقية من الموسم فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، استكمال بطولة الجمهورية للعمومى المتبقية من الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل، من أجل ترتيب أوضاع المسابقات لبدء الموسم الجديد .

من جهته قال رئيس إتحاد السلاح إن المجلس اتخذ قرارا ببدء النشاط للموسم الجديد فى بداية أغسطس المقبل، وفقا للخطة المرسلة من وزارة الشباب و لرياضة، مشيرا إلى إنطلاق الموسم بمسابقات 11، 13، 15 سنة .

وكان مجلس إدارة اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى قد عقد إجتماعا امس مع جميع لجان الاتحاد و الأجهزة الإدارية لمناقشة الإجراءات الإحترازية لعودة النشاط فى حضور وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى عن طريق " الفيديو كونفرانس " بدعوة من رئيس الاتحاد وفقا لتأكيداته .

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ومن جانبه أكد رئيس اتحاد السلاح أنه تم شرح الاجراءات الإحترازية المرسلة من قبل الوزارة فضلا عن المرسلة من الإتحاد الدولى للعبة، مؤكدا لوزير الرياضة على تصديق الإتحاد على جميع قرارات الدولة و رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى من أجل مواجهة الفيروس لحماية المواطنين .

ويعد نشاط السلاح من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر شرح خطة عودة النشاط تدريجيا .

وهنأ عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح مسبقا أسرة الرياضة المصرية بالإعلان عن خطة عودة النشاط الرياضى تدريجيا، قائلا: مبروك لنا جميعا على هذا القرار، مشيرًا إلى استعداد الاتحاد إلى استئناف النشاط بخطط منظمة مقدمة من الأجهزة الفنية.