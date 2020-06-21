محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " يكشف عن مفاجأة مرتضى منصور للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " عن المفاجأة التى كان يجهزها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لجماهيره وهي تجديد عقد يحيي درع نجم فريق كرة اليد ومنتخب مصر و أحد المواهب الكبيرة فى كرة اليد فى السنوات الأخيرة.لمتابعة لايف شبانه بالكامل
تابع الإعلامي محمد شبانه فى برنامج " مع شبانه" عبر صفحات الخليج 365 : أن النادي الأهلي كان قريب من التعاقد مع يحيي الدرع وتم عرض مبلغ مالي كبير من جانب الأهلى قبل أن ينجح مسئولو الزمالك فى تجديد عقد اللاعب وبقائه فى الزمالك.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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