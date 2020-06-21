شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق حسين الشحات يطمئن الجماهير بعد جراحة "الفتاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد الشحات، شقيق حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي، صوراً لشقيقه بعد إجرائه جراحة "الفتاق"، عبر موقع فيس بوك، وعلق قائلا، "شفاك الله وعافاك يا أغلي الناس وربنا يطمنا عليك وتقوم بألف سلامه يا حبيبي وترجع تدغدغ وتكسر الدنيا تاني إن شاء الله".



حسين الشحات

وخضع حسين الشحات، لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى، لعملية الفتاق فى أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد الفحوصات الطبية التى خضع لها خلال الفترة الأخيرة، ليقوم الشحات بإجراء العملية قبل استئناف النشاط الكروى المقرر له خلال المرحلة المقبلة، بعد توقف دام منذ شهر مارس الماضى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.