3 أسباب تؤجل الإعلان رسميا عن ضم بابل والمثلوثي إلى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت إدارة نادى الزمالك اتفاقها مع الأنجولى أري بابل مهاجم أو أغسطس الأنجولى والدولى التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي الرياضي التونسي، كصفقتين من العيار الثقيل لضمهما إلى صفوف الفريق الموسم المقبل خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وتؤكد الشواهد والأدلة حصول الزمالك على توقيع التونسي حمزة المثلوثى والأنجولي أرى بابل بالفعل، ولم يتبق سوي الإعلان الرسمي فقط عن قدوم اللاعبين للدفاع عن ألوان الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا.. ومن جهته نشر اللاعب الأنجولى ارى بابل صورة عبر حسابه على تويتر وهو يودع جماهير ناديه، بعدما أكدت التقارير أن اللاعب قام بالفعل بالتوقيع للزمالك للانضمام إليه الموسم المقبل، علاوة على أن حساب اللاعب عبر تويتر أظهر متابعته لحساب الزمالك باللغة العربية والإنجليزية. يأتى ذلك فى الوقت الذى تترقب فيه جماهير الزمالك الإعلان الرسمى لانضمام اللاعب الى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، وانطلق الثلاثاء الماضى معسكر المنتخب الوطني التونسي في الساعة الخامسة والنصف وهو ثانى معسكر تحضيرى لنسور قرطاج ويتضمن إجراء 8 حصص تدريبية.

المعسكر ينتهي يوم 21 يونيو الجاري انضمام 13 لاعبا إضافيا بعد ان اقتصر المعسكر الأول على 13 لاعبا تم زيادتهم إلى 15 عنصرا بانضمام ثنائي منتخب الأواسط شهاب العبيدي وزياد بالريمة اللذين التحقا اليوم بمنتخب الأواسط.

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وقاد المنذر الكبيّر المرحلة الأولى من التحضيرات التي خصصت للعمل البدني قبل أن يختتم التربص بإجراء اختبار بدني برز خلاله ثنائي النجم الرياضي الساحلي مرتضى بن وناس ومحمد أمين بن عمر فضلا عن متوسط ميدان الترجي الرياضي محمد علي بن رمضان.

وفي ما يلي تذكير بقائمة اللاعبين:فــاروق بن مصطفى ومعز بن شريفية ووجـــدي كشريدة وصـــدّام بن عــزيزة ونسيـــم هنـــيد ومرتضــى بن ونـــاس والفرجـــاني ساسي ومحمد أمين بن عــمر ومحمد علي بن رمضــان ونعيــم السليتي وفخرالديـــن بن يــوسف وسعـــد بقير وبســّام الصرارفي - عــاطف الدخيلي وأيمن دحمـــان وحمـــزة المثلوثي وزيـــاد بوغطّــاس وهـــاني عمــامو واسكنــدر العبيدي وحســـام دقدوق ومحمد المثناني وأحمد خليل ويــاسين الخنيسي ومحمد علي بن حمـــودة ويـــاسين الشمـــاخي وفـــراس بلعــربي.

ونستعرض 3 أسباب تؤجل الإعلان رسميا عن ضم بابل والمثلوثي إلى الزمالك،