شكرا لقرائتكم خبر عن عرض تركي ينافس الزمالك علي ضم المثلوثي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مصدر مقرب من التونسي حمزة المثلوثي قائد الصفاقسي التونسي والمرشح بقوة للانضمام الي الزمالك ، ان اللاعب تلقي مؤخرا عرضا شفويا من احد أندية الدوري التركي وهو السبب في تأخر توقيع عقود انضمامه للزمالك رغم اتفاق الطرفين علي كافة تفاصيل وبنود التعاقد المقرر ان يبدأ في الموسم المقبل عقب انتهاء تعاقد اللاعب مع فريقه الصفاقسي التونسي بنهاية الموسم الحالي، وينتظر اللاعب وصول عرضا رسميا من الدوري التركي قبل التوقيع رسميا للزمالك للبت فيه حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة احتراف أوروبية في المقام الأول.

وكشفت صحيفة "Africa top sports " الجنوب أفريقية عن تفاصيل الاتفاق بين الزمالك وحمزة المثلوثي، بشأن تفاصيل التعاقد الشخصية بين الطرفين، والراتب الذى سيتقاضاه بعدما اتفق اللاعب مع إدارة الزمالك على التوقيع على عقد مدته ثلاث سنوات، وستكون إجمالى قيمة العقد براتب 2 مليون دولار.

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وأكد مصدر أن اللاعب يحق له الانضمام إلى تدريبات الزمالك بداية من يوليو المقبل فى حال الحصول على توقيعه رسميا، وفقا لما تردد مؤخرا، موضحا أن عقد المثلوثى مع الصفاقسى ينتهى 30 يونيو الجارى ويحق للاعب الانضمام لأى نادٍ رسميا بداية من 1 يوليو، ويتواجد حاليا المثلوثى مع منتخب تونس فى المعسكر الودى المقام حاليا بتونس.

وأنهى مسئولو الزمالك الرتوش النهائية على انضمام الثنائى اريل بابل لاعب أول أغسطس الأنجولى والتونسى حمزة المثلوثى لاعب الصفاقسى التونسى ليصبح اللاعبان أولى صفقات الزمالك الصيفية المقبلة، ولكن يتبقى فقط حصول كلا اللاعبين على مقدم تعاقدهما وفتح الطيران الدولى للحضور إلى القاهرة وإتمام الكشف الطبى عليهما قبل مشاركتهما فى تدريبات الزمالك، وكشف مصدر داخل الزمالك أن الثنائى قاما بالتوقيع على عقود انضمامهما للزمالك الكترونيا حيث لا يرتبط الثنائى باندية بعد انتهاء تعاقدهما مع الفرق التى كانا يلعبان فيها.