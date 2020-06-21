شيكابالا يحتفل بيوم الأب مع نجله "أدم".. صورة

شيكابالا أكد فى تصريحات سابقة أنه يفضل عدم استئناف مسابقة الدوري الموسم الحالي، والانتظار حتي استقرار الاوضاع، مشددا علي انه من الأفضل أن يتم إلغاء الموسم الحالي وبداية موسم جديد في موعد يتم تحديده لاحقا.

أضاف شيكابالا: "أهم شيء سلامة الجميع، يجب أن يعي الجميع أن كل اللاعبين لديهم أسر يخافون عليهم، كما أكد شيكابالا أن هناك فارقا كبيرا بين الأوضاع في مصر وبين أوروبا، لأن الدوريات الأوروبية يتبقي لها 7 أو 8 أسابيع ولكن في مصر فان الدوري يتبقي فيه أكثر من نصف الموسم وما يقرب من 150 مباراة وهو أمر صعب أن يتم استئناف المسابقة خلال الفترة الحالية.

كما قال شيكابالا إن هناك أزمات كثيرة في استئناف مسابقة الدوري في الوقت الحالي، لأن الأمر لا يتعلق بالمستطيل الاخضر فقط أو توقيت المباراة ولكن هناك أنشطة أخري يقوم بها اللاعبون خلال حياتهم اليومية يختلطون فيها مع المجتمع ما يجعل الجميع عرضة للخطر.