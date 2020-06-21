شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يبحث مع النحاس تطورات تجديد عقد مهاجم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي جلسة خلال الساعات الماضية مع تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن مهاجم الفريق من أجل تجديد عقد الأخير الذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل وناقش مدير الكرة مع النحاس عدة أمور خاصة بالتجديد بعد المفاوضات التى تمت بين الطرفين خلال الفترة الماضية "هاتفياً" حيث تحدث مسئولو النادي مع اللاعب وتامر النحاس وكيل أعماله وتم الإتفاق على حسم الأمر رسمياً والتوقيع على العقود بمجرد عودة الفريق للتدريبات خلال الأيام المقبلة بعد تجميد النشاط طوال الأشهر الماضية على خلفية "جائحة" كورونا.

ومن المقرر أن يعقد عبد الحفيظ جلسة هامة مع مروان والنحاس نهاية الأسبوع الجاري يتم خلالها التجديد رسمياً بعدما طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق حاجته لتجديد عقد مروان محسن لحاجة الفريق لجهوده وحدد مسئولو النادي مايو الماضي موعداً لتجديد عقد اللاعب لكن تجميد النشاط حال دون التجديد حتى الأن.

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وقال تامر النحاس، وكيل مروان محسن،إن هناك جلسة سيعقدها مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأحمر، خلال الأيام القليلة المقبلة للحديث حول تجديد عقده، قائلاً: "اتفقنا على تجديد عقد مروان، ولكن لم نتحدث عن كافة التفاصيل، والأهلي سيجدد عقد مروان لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بالإضافة إلى الموسم المتبقي له في عقده، ولم أبحث عن عروص لرحيل مروان محسن، الطرفان مرحبان بالتجديد".

ويعود الأهلي للتدريبات يوم الأربعاء المقبل بعد الإنتهاء من عملية المسح التى خضع لها اللاعبون اليوم،الأحد، للكشف عن كورونا وسيعقد مسئولو النادي جلسة مع مهاجم الفريق ووكيله من أجل إعلان التجديد وهذا سيحدث مع نهاية الموسم الجاري.